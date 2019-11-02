Devriye konvoyunda, Rus askeri polisinin ‘Tigr’ ve ‘Tayfun’ tipi zırhlı araçları ile Türk askerinin ‘Kirpi’ tipi zırhlı araçları yer aldı.

Rus askeri polisi bu an için yaklaşık bir hafta boyunca hazırlık yaptı. Güzergahlar en küçük ayrıntısına kadar ezberlendi. Rus konvoyu, Kamışlı şehrinden çıkarak Türk ekibiyle görüşeceği noktaya kadar yaklaşık 10 kilometrelik yol geçti.

Derbesiye gümrük geçiş noktası, üst kısmı dikenli tel olan beyaz beton duvar. İlk kontrol noktasına Rus ve Türk askerleri erken geldi. Son hazırlıklar yapılıyor ve Türk subaylar Suriye tarafına geçiyor. Komutanlar haritaları karşılaştırıyor ve geçilecek güzergahı değerlendiriyor.

Haritalara son değişiklikler giriliyor. Türk tarafı, sınırdan 6 kilometrelik derinliğindeki bölgeyle yetinmeyi teklif ediyor. Havadan konvoya Orlan-10 insansız hava aracı destek veriyor. Güzergah boyunca tüm yol Rus mayın uzmanları tarafından kontrol ediliyor.

Tam saat 12.00’da Türk askeri konvoy harekete geçiyor ve Suriye tarafına geçiyor. Anlaşmaya uygun olarak her taraftan devriyeye dörder araç ve en fazla 24 kişi katılıyor. Güvenlik, Rus askeri polisine ait BTR-82 zırhlı araçla sağlanıyor, Türk teçhizat konvoyun merkez kısmında, Rus zırhlı araçları ise konvoyun başında ve kuyruğunda yer alıyor.

Konvoy yola koyuluyor, her bir kontrol noktasında askeri polis merkezle irtibata geçiyor.

Güzergahın uzunluğu 110 kilometre. Terör örgütü YPG günler önce sınırdan 30 kilometre mesafeye çekildi. Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşmanın en önemli maddesi. Yol kenarında meraklı yerel sakinler duruyor.

3 GÜZERGAH BELİRLENDİ

Sputnik'in haberine göre, Türk askerleri bu bölgeyi haftada iki kez kontrol edecek. Bölge güvenliğinin garantörü olan Rus askerleri ise her gün devriyeye çıkacak. Bunun için 3 güzergah belirlendi: İkisi Kamışlı’nın batı ve doğusuna, biri de Kobani yakınlarında. Günlük devriyeler için Suriye’ye ek olarak 300 kişi ve 20 teçhizat gönderildi.