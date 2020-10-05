İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ekim 2020 Pazartesi / 17 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,752
  • EURO
    9,1098
  • ALTIN
    472.84
  • BIST100
    1154.85
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Rus basınından dikkat çeken sözler: Türk SİHA'lar Ermeni güçlerini çaresiz bıraktı
Savunma

Rus basınından dikkat çeken sözler: Türk SİHA'lar Ermeni güçlerini çaresiz bıraktı

Rus basını, Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarına övgüler yağdırdı. Rus İzvestiya gazetesi 'Ermeni güçleri Türk SİHA'lar karşısında çaresiz kaldı.' diye yazdı.

DHA05 Ekim 2020 Pazartesi 12:04 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:06
ABONE OL

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor. 

Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarının sahadaki başarısına Rusya'nın İzvestiya gazetesinden övgü dolu sözler geldi.

Rus gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına “Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. 

Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, “Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları SİHA’lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.