İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0604
  • EURO
    29,6021
  • ALTIN
    1657.18
  • BIST100
    7697.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rus Büyükelçi Karlov suikastında yeni gelişme! Firari isim İstanbul'da yakalandı
Güncel

Rus Büyükelçi Karlov suikastında yeni gelişme! Firari isim İstanbul'da yakalandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, FETÖ mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava kapsamında hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayşe Söğüt yakalandı.

AA15 Ağustos 2023 Salı 10:25 - Güncelleme:
Rus Büyükelçi Karlov suikastında yeni gelişme! Firari isim İstanbul'da yakalandı
ABONE OL

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, FETÖ mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava kapsamında hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayşe Söğüt yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, 2016'da gerçekleşen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın "mahrem abisi" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt'ün saklandığı adres belirlendi.

Beylikdüzü'ndeki belirlenen adrese baskın yapan polis, Ayşe Söğüt'ü gözaltına aldı.

Karlov suikastı davasında FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Söğüt'ün, örgütün haberleşme programı ByLock'ta da veri kaydı olduğu belirlendi.

Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda bulunan cep telefonu, SIM kartı aparatı, 2 SIM kartı ve hafıza kartına da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada FETÖ mensubu polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Dava kapsamında Ayşe Söğüt'e Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 9 yıl hapis cezası da Yargıtay tarafından onanmıştı.

  • istanbul emniyeti
  • rus büyükelçi suikasti
  • rus büyükelçi suikasti
  • mahrem sorumlusu yakalama
  • beylikdüzü operasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.