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Rus denizaltısı Boğaz'dan geçti

Çanakkle Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Rostov-na-Donu' denizaltısı Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

DHA12 Şubat 2022 Cumartesi 17:47 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:47
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Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-na-Donu' denizaltısı, saat 15.15 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerinde olan denizaltı, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçerek Nara Burnu'nu dönüp, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Karadeniz'e giden Rus denizaltısına, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. (DHA)

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