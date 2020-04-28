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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, Hafter'in devlet başkanlığı ilanı onaylamıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “(Hafter'in devlet başkanlığı ilanı) Rusya bunu onaylamıyor”

28 Nisan 2020 Salı 16:07 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 16:07
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