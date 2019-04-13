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Rus eşini bıçaklayan işadamı Levent Kitapçı'ya hapis cezası

Rus eşi Maria Kitapçı’yı bıçaklayan işadamı Levent Kitapçı, 1.5 yıl hapse çarptırıldı, ceza ertelendi.

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İstanbul’da yaşayan Rus psikolog Maria Kitapçı’nın iddiasına göre boşanma aşamasında olduğu eşi Levent Kitapçı, 5 Temmuz 2017’de bacağına tekme atarak morarmasına neden oldu. İki gün sonra avukatıyla telefonda görüşen Maria Kitapçı’ya “Bu morluk yeterli değil” diyen zanlı, genç kadını karnından bıçakladı. Maria Kitapçı’nın şikayeti üzerine İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada karar çıktı. Akşam'ın haberine göre, Tekmeleme olayıyla ilgili beraat kararı veren mahkeme, bıçaklı saldırıyla ilgili sanığı ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Cezanın ertelenmesine hükmedildi.  
 
10 MİLYON TL TAZMİNAT
Boşanmak için 10 milyon TL tazminat, 30 bin lira da nafaka isteyen Maria Kitapçı, eşinin 19 yarış atına tedbir koydurmuştu. 

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