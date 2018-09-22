Rus gazeteci: ABD fazla ileri gitti

Baranets, Komsomolskaya Pravda gazetesi için kaleme aldığı ‘Trump, Türkiye ve Hindistan’ın gözünü korkutmak için Rusya ve Çin’i vuruyor’ başlıklı analizinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in, “CAATSA yasasını enerjik olarak uygulamaya devam edeceğiz ve tüm ülkeleri, dünya genelindeki zararlı faaliyetlere dahli olan Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle ilişkileri kesmeye çağırıyoruz” sözlerine dikkat çekti.

'ABD İSTEDİ DİYE KİMSE BU ANLAŞMADAN ÇEKİLME NİYETİNDE DEĞİL'

Bu sözlerin, Rusya ve Çin’e yönelik askeri ve teknik ‘cephede’ açık bir savaş ilanı olduğunu belirten Baranets, “Pekin, ABD’nin bu kararının kaba bir müdahale olduğunu açıkladı bile. Washington belli ki Çin’in, bağırabilecekleri ve ‘uslu uslu bankın altına saklanacak’ Panamaili Honduras olmadığını anlamıyor. Pekin ve Moskova, sadece S-400 hava savunma füze sistemleri veya Su-35 savaş uçaklarının değil diğer silahların sevkiyatıyla ilgili etkileyici bir sözleşme paketi imzaladı ve ABD istedi diye kimse bu anlaşmadan vazgeçme niyetinde değil” dedi.

'ULUSLARARASI KURALLARA GÖRE SUÇ'