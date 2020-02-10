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Güncel

Rus heyeti ile İdlib görüşmeleri bugün saat 12.00'da yapılacak

Rus heyeti ile İdlib görüşmeleri bugün saat 12.00'da yapılacak

10.02.2020  10:14 - Güncelleme: 10.02.2020  10:14

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat sevkiyatı

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