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Rus mayın tarama gemisi Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Ivan Golubets' ve Rus römorkörü 'MB-31', Akdeniz'e doğru yol aldı.

  • DHA
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Marmara Denizi'nden bugün saat 09.00'da, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Ivan Golubets' boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus römorkörü 'MB-31' ise saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen mayın tarama gemisi ve römorköre Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 
 
Rus gemisi ve römorkörünün ilk olarak Ege Denizi'ne açılacağı, ardından da Akdeniz´e inmek üzere yoluna devam edeceği öğrenildi.

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