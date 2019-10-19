24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.526
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı

Rusya’dan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için gelen mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke'de bir tıra arkadan çarptı. Kazada 2 Rus mühendis hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeyceli Mahallesi'nde bulunan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya’dan uçakla Antalya’ya giden Rus mühendisler, Ömer Ö. yönetimindeki 33 KJN 44 plakalı minibüse bindi. Rus mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke ilçesi Akdere mevkiinde Abdurrahman T. yönetimindeki 33 NYY 97 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinin altına giren minibüste bulunan 12 mühendisten Omsuya Denıs Petrpuık ve Andreıı Voronov olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 mühendis çeşitli yerlerinden yaralandı.
 
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve Özel Olbamed Hastanesine sevk edilirken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesedi Silifke Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.
 
Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazazedelerin olay yerine saçılan eşyaları jandarma ekiplerince toplandı.
 
Kazayla ilgili geniş çaplı araştırmanın devam ettiği bildirildi. 

Bakanlık paylaştı! İşte Tel Abyad ve Resulayn´da son durum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

Porsche 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

Porsche 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

Yeşilin gök mavisi ile buluştuğu yer yaylalar

Yeşilin gök mavisi ile buluştuğu yer yaylalar

İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

Denizi olmayan ilde, bir günde kapış kapış satıldı! Tanesi 5 lira

Denizi olmayan ilde, bir günde kapış kapış satıldı! Tanesi 5 lira

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Yangında ölen baba-kızla ilgili kan donduran iddia!

Yangında ölen baba-kızla ilgili kan donduran iddia!

İran’dan İstanbul’a kaçışın öyküsü: Simurg

İran’dan İstanbul’a kaçışın öyküsü: Simurg
 

POPÜLER HABERLER

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya S-400´leri ateşledi

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya S-400´leri ateşledi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki aramada ele geçirildi!

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki aramada ele geçirildi!

Dünyanın en etkileyici kütüphaneleri

Dünyanın en etkileyici kütüphaneleri

İstanbul sise büründü

İstanbul sise büründü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA