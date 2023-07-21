Rus pasaportlu FETÖ'cü havalimanında yakayı ele verdi!

ABD Vatandaşlığı alarak ABD Pasaportu ile ABD'den İstanbul'a gelen ve İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından 23 Haziran Cuma akşamı saat 18.45 sıralarında yakalanan Abdullah U.'nun ardından bir FETÖ firarisi daha İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

19 Temmuz Çarşamba günü Rusya'dan ülkemize giriş yapmak için İstanbul Havalimanı'na gelen Rusya Pasaportlu Ali O.'nun, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmış soruşturma kapsamında FETÖ Üyeliği suçundan arandığı tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve hakkındaki dosyanın sevk edildiği Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunduğu anlaşılan Ali O., İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. FETÖ firarisi Ali O.'nun isminin mevcut Rusya Pasaportu'nda Rus Alfabesi ile yazıldığı tespit edildi.

ABD pasaportu kimliğini gizlemeye yetmedi! Kripto FETÖ'cü Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı