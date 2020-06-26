<p>Rus Donanması’na ait 494 borda numaralı ’Admiral Grigorovich’ savaş gemisi saat 19.45 civarında Çanakkale önlerine ulaştı. Daha sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden Marmara Denizi’ne doğru yol alan Rus savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/26/YxS7URGDIVKvYdWDUpWHENanENKnYdWvURafYdKbEVWLU9a3ERa3YBGzYtKLUNaLE9KbYZS_U1KbQ9az.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/26/E.WLUhaDQ5WnENWLUpWLYFGbEBKnYdG_URW7YdKnYNWPYRa3EJC7ERGTExKXUNGDIRWrU9WLU1KbQ9az.jpg'/>