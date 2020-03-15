Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açıldı

IHA 15 Mart 2020 Pazar 09:18 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 09:18

Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna ait 158 borda numaralı 112 metre uzunluğundaki "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği geminin geçişi esnasında bir askerin ağır makineli tüfeğin başında beklediği, mürettebatın ise güvertede sahili izlediği görüldü. Askerlerin geminin çeşitli noktalarında beklediği gözlendi. Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Karadeniz’e açıldı.