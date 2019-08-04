Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Akdeniz´e iniyor

Marmara Denizi´nden bugün saat 09.00´da Çanakkale Boğazı´na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu´nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan `Dur Yolcu´ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Akdeniz´e doğru yol aldı.