İSTANBUL 31°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
Güncel

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkati çekti.

DHA17 Mayıs 2020 Pazar 13:33 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 13:33
ABONE OL

Marmara Denizi'nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk' boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi 'Novocherkassk', Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkati çekti.

Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

15 yaşındaki otizmli Furkan'ın hayalini belediye ekipleri gerçekleştirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.