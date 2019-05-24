Rus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçti
Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 Borda numaralı anti -sabotaj gemisi saat 10.30 sıralarında Rus askeri römorkörü Rescue SB 739 ile birlikte Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. 1 saat 15 dakika sonra Arnavutköy Sahil önlerine ulaşan anti -sabotaj gemisini askeri römorkörün çektiği görüldü.
- DHA
İki Rus gemisine sahil güvenlik botu da boğaz geçişi sırasından eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Marmara Denizine açıldı.
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