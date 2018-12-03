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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Suriye'ye gitmek için İstanbul Boğazı'ndan geçip Marmara Denizine açıldı.

  • DHA
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 Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.  Rus Donanmasına ait olan 148 Borda numaralı çıkartma gemisi  'Orsk' saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisi, 16.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaştı. Rus geminin ön ve arka kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.  Geminin güvertesinde çok sayıda asker görülürken, bir asker boğaz kıyısını dürbün ile izledi. Çıkartma gemisinin boğaz geçişine bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemi Suriye'nin Tartus Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.

(Sputnik)

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