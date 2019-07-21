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Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

  • DHA
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Çanakkakle Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 18.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, saat 20.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 20.30 sıralarında, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin beklediği görüldü.

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