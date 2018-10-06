Rus şirket: ABD S-300 sistemlerinin teknolojisini çaldı
Rus savunma şirketi Almaz-Antey'in eski yöneticisi İgor Aşurbeyli, ABD'nin Patriot füze sistemlerini geliştirmek için S-300 hava savunma sistemlerinde kullanılan teknolojileri çaldığını söyledi.
Zvezda televizyondaki bir programda açıklamalarda bulunan Aşurbeyli, S-300 sistemlerinin yalnızca ABD'nin Patriot sistemlerinin son versiyonuyla kıyaslanabileceğini belirtti.
ABD'nin Patriotları geliştirme sürecinde S-300 sistemlerinin teknolojisini çaldığını savunan Aşurbeyli, "Rusya, S-400 füze savunma sistemlerini geliştirirken ABD'liler, telaşa kapıldı, birtakım şeyleri çaldı ve bugünkü duruma geldi" dedi.
'S-400 VE S-500'LERİN RAKİBİ YOK'
Aşurbeyli, S-400 ve S-500 sistemlerinin ise rakibi olmadığını vurguladı.
Aşurbeyli, Suriye'ye konuşlandırılan S-300'lerin işlevi hakkında da konuştu.
'S-300'LER SURİYE'YE 2013 YILINDA KONUŞLANDIRILSAYDI…'
S-300'lerin kullanılan füze türüne bağlı olarak Suriye hava sahasının 150-250 kilometresini kapsama kapasitesine sahip olduğunu belirten Aşurbeyli, "Eğer S-300'ler 2013 yılında konuşlandırılsaydı, İsrail'in F-16'ları Suriye hava sahasında dilediği gibi uçamaz ve Rus İl-20 uçağının düşürüldüğü olay gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.
(Sputnik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.