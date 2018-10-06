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Rus şirket: ABD S-300 sistemlerinin teknolojisini çaldı

Rus savunma şirketi Almaz-Antey'in eski yöneticisi İgor Aşurbeyli, ABD'nin Patriot füze sistemlerini geliştirmek için S-300 hava savunma sistemlerinde kullanılan teknolojileri çaldığını söyledi.

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Zvezda televizyondaki bir programda açıklamalarda bulunan Aşurbeyli, S-300 sistemlerinin yalnızca ABD'nin Patriot sistemlerinin son versiyonuyla kıyaslanabileceğini belirtti.

 

ABD'nin Patriotları geliştirme sürecinde S-300 sistemlerinin teknolojisini çaldığını savunan Aşurbeyli, "Rusya, S-400 füze savunma sistemlerini geliştirirken ABD'liler, telaşa kapıldı, birtakım şeyleri çaldı ve bugünkü duruma geldi" dedi.

'S-400 VE S-500'LERİN RAKİBİ YOK'

Aşurbeyli, S-400 ve S-500 sistemlerinin ise rakibi olmadığını vurguladı.

Aşurbeyli, Suriye'ye konuşlandırılan S-300'lerin işlevi hakkında da konuştu.

'S-300'LER SURİYE'YE 2013 YILINDA KONUŞLANDIRILSAYDI…'

S-300'lerin kullanılan füze türüne bağlı olarak Suriye hava sahasının 150-250 kilometresini kapsama kapasitesine sahip olduğunu belirten Aşurbeyli, "Eğer S-300'ler 2013 yılında konuşlandırılsaydı, İsrail'in F-16'ları Suriye hava sahasında dilediği gibi uçamaz ve Rus İl-20 uçağının düşürüldüğü olay gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.

(Sputnik)

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