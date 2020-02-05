Rus suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 7 tutuklama

AA 05.02.2020 15:36 - Güncelleme: 05.02.2020 15:36

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ocak'ta Sarıyer, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'da 6 lüks rezidansa düzenlenen baskında gözaltına alınan 1'i Rus, 9'u Azerbaycan, 5'i Gürcistan ve 2'si Ukrayna vatandaşı organize suç örgütü üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlanmasından sonra Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 16’sı tutuklanmaları talebiyle mahkeme sevk edildi. Bir kişi ise savcılık işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince aralarında Chıkladze'nin de bulunduğu 7 zanlı "suç işleme amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs etmek", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.

Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol tedbirleriyle hakimlikçe serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan zanlıların 2016'da İstanbul'da Azerbaycan vatandaşı Rovşan Caniyev'in öldürülmesinden sorumlu tuttukları "Loto Guli" lakaplı Nadir Salifov'u öldürmek amacıyla kente geldikleri öne sürülmüştü.

Ayrıca gözaltına alınan ve aralarında suç örgütü lideri Guram Chıkladze'nin de bulunduğu şüphelilerin 22 Aralık'ta Beşiktaş'ta bir kafede karşılaştıkları ve Salifov'un yakını olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşını darp edip bıçakladıkları belirlenmişti.