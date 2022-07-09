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Rus vatandaşı 2 yetim ailelerine kavuştu: Bana bugün iki bayramı aynı anda yaşattınız

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bulunan yetimhaneye 3 yıl önce terk edilen Rus vatandaşı 2 yetim çocuğu, insani diplomasi çalışmaları kapsamında ailelerine kavuşturdu. Yıllar sonra torunlarına kavuşan Mariet, 'Son 3 yılda torunlarımla sadece bir kere telefonla konuşabildim. Ufak torunum Abdurehman'ı hiç görmemiştim. Rüyalarıma giriyorlardı. Önce Allah'ın izniyle sonra sizin desteklerinizle bugün torunlarıma kavuştum. Emeği geçen Rusya Konsolosluğuna, Türkiye Konsolosluğuna ve özellikle İHH İnsani Yardım Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bana bugün iki bayramı aynı anda yaşattınız.' dedi.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 13:49 - Güncelleme:
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İHH İnsani Yardım Vakfı, insani diploması çalışmalarıyla, yetimhanede barınan 5 ve 7 yaşındaki 2 yetim kardeşin ailesine kavuşması için Rusya Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile iletişim sağladı.

Kardeşlerin Rusya'da yaşayan anneannelerine ulaşan İHH hem aileye hem de çocuklara iki bayramı bir arada yaşattı.

Rusya Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, İHH İnsani Diplomasi çalışanları tarafından Cerablus yetimhanesinden alınarak Karkamış Gümrük Kapısı'na ulaştırılan yetimler, yapılan işlemler sonunda Rus yetkililere ve anneanne Galaev Mariet'a teslim edildi.

- "İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUM"

Yıllar sonra torunlarına kavuşan Mariet, yaptığı açıklamada, "Son 3 yılda torunlarımla sadece bir kere telefonla konuşabildim. Ufak torunum Abdurehman'ı hiç görmemiştim. Rüyalarıma giriyorlardı. Önce Allah'ın izniyle sonra sizin desteklerinizle bugün torunlarıma kavuştum. Emeği geçen Rusya Konsolosluğuna, Türkiye Konsolosluğuna ve özellikle İHH İnsani Yardım Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bana bugün iki bayramı aynı anda yaşattınız." dedi.

- "EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İHH İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi'nden Taner Altun da "Bugün mutlu günümüz çünkü 3 yıldır yetimhanemizde yaşayan yavrularımızı ailelerine kavuşturduk. Yavrularımız ve anneanneleriyle ülkelerine dönecek. Bu uzun süreçte bize desteklerimizi esirgemeyen Göç İdaremize, Dışişleri Bakanlığımıza ve Rusya Büyükelçiliğine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte yetimhanemizde kalan diğer yetim yavrularımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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