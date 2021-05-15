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Rus ve İngiliz savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi ile İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli açık deniz devriye gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

DHA15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:59 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:59
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Ege Denizi'nden saat 18.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi ile İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli açık deniz gemisi saat 19.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra Karadeniz'e açılmak üzere, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus ve İngiliz savaş gemilerine Boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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