‘Ofitseri Rossii’ (Rusya Subayları) Sivil Toplum Örgütü Başkanı Tümgeneral Sergey Lipovoy, S-400’ün kurulumu için nelere ihtiyaç olduğunu anlattı.

Sputnik'te yer alan habere göre kurulum için gereken alım sözleşmesinin Rusya ve Türkiye arasında imzalandığı ve uygulama aşamasında olduğunu kaydeden Lipovoy, “Ardından bu sözleşmeye uygun olarak sistemin üretilmesi ve parçalar halinde konuşlandırılacağı yere ulaştırılması gerekiyor. Buna eş zamanlı olarak uzman ekip toplanıyor ve bu uzmanlar fabrikada ya da ilgili kurumlarda gereken eğitimi alıyor. Sonra, komisyon bu uzmanların sistemi çalıştırabileceğine ikna olunca, bu uzmanlar doğrudan sistemin konuşlandırılacağı yere gidiyor” ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM TAMAMLANMAK ÜZERE"

Halihazırda Türk uzmanların Rusya’da eğitim aldığını ve birçok sürecin paralel olarak ilerlediğini dile getiren Lipovoy, “Türk uzmanlar yakında Rus mühendislerle birlikte ayarlar, kontrol ve testler yapacak. Dolayısıyla eğer Türkiye, Rus uzmanların gelişini bekliyorsa bu, Türk uzmanların eğitimlerini tamamlamak üzere olduğu anlamına geliyor. Tüm kurulum çalışmaları ve ayarlar tamamlandıktan sonra Türk uzmanlar bu sistemle çalışma hünerini sergileyecek, ardından teslim alma tutanağı imzalanacak ve sonra Türk personel göreve başlayacak” dedi.