Rus ve Türk parlamenterler, terörle mücadelede işbirliği yapacak

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin başkanlığındaki Rus heyetinin Antalya'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığındaki Türk heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Piskarev, "Siber güvenlik alanı kurma konusu gündeme alındı. Ortak güvenliğimiz için çabalarımızı birleştireceğiz. Bu konular parlamento başkanlarının görüşmesinde ele alındı" dedi.

KOMİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ

Duma Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi olarak Türkiye'deki ilgili komiteyle işbirliği yapacaklarını anlatan Piskarev, parlamenterlerin terör ve uyuşturucuyla mücadele konularına odaklanacağının altını çizdi.

Volodin, Antalya'da 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı öncesinde Yıldırım'la bir araya gelmişti.

(Sputnik)