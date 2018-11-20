Rus yazardan Erdoğan yorumu: Tebrik edilmesi gerek
Türk Akımı’nın denizden geçen kısmının tamamlanmasına ilişkin yapılan törenle ilgili bir makale kaleme alan Rus yazar Dmitriy Lekuh, projenin Avrupa’ya gaz sevkiyatı için bir alternatif olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlanması gerektiğini ifade etti
Lekuh, İstanbul'da dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının tamamlanmasına yönelik törenin ardından açıklamada bulundu
Lekuh'a göre, proje Türkiye'nin Avrasya'daki enerji platformuna dahil olması hem Moskova hem de Ankara için faydalı. Nitekim Ankara böylece Akdeniz'in hemen hemen en önemli enerji merkezi haline gelecek. Hiç kuşkusuz bu durum Putin ve Erdoğan'ın ikili ilişkilerdeki farklılıkları gidermesinin yanı sıra İdlib'de çözümü, S-400 sevkiyatını ve belki de Ukrayna sorunu gibi gündemdeki konuları da ele almasını oldukça kolaylaştıracak.
‘SEÇİLEN GÜZERGÂH GELİŞİGÜZEL DEĞİL'
Projede Atina'nın değişken politikası nedeniyle Moskova artık ‘Yunan güzergâhını' değil, Türkiye'den Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya uzanacak, aynı zamanda Kuzey ile Türk akımlarının en mantıklı şekilde birleşebileceği ‘Balkan güzergâhını' daha çok tercih ediyor. Ancak ‘Yunan güzergâhı' da elbette tamamen elden bırakılmış değil. En nihayetinde burada önemli olan Rus satıcıların değil, Avrupalı alıcıların ilgisinin olması."
Lekuh Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'yi paradoksal biçimde Avrupa için daha gerekli hale getirmesi bakımından kutlanması gerektiğini kaydetti.
(Sputnik)
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