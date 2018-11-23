RUSEN Başkanı Prof. Dr. Yılmaz: Rusya'nın Türkiye'ye vize muafiyeti önem teşkil ediyor

Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, "Biz Ruslarla çok iyi ilişkiler kuruyoruz ama vize yüzünden Rusya'ya gidemiyoruz. İlişkilerimizin daha ileriye taşınması için Türkiye'ye vize muafiyetinin getirilmesi önem teşkil ediyor." dedi.

RUSEN, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk-Rus Toplumsal Forumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığının iş birliğiyle "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" başlıklı forum düzenlendi.

Forumdaki "Tarih, Toplum, Basın ve Kültür" oturumunda konuşan Yılmaz, 2019 yılının Rusya ve Türkiye arasında kültür yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Yılmaz, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel iletişim eksikliğine değinerek, “Biz Rusya ile son 15 yılda çok sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Ama bu ilişkiler daha çok askeri, ekonomi ve enerji üzerine kuruludur. Kültür kanadını boş bıraktığımız için birbirimiz hakkında oluşan kötü algıyı değiştirebilmiş değiliz. Bunu halletmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin birçok ülkeyle karşılıklı olarak ders müfredatında bulunan olumsuz algıların düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ülkelerinin bu tür sorunlarda uzlaşıya varması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, iki ülkenin stratejik partner olduğuna işaret ederek, "Biz Ruslarla çok iyi ilişkiler kuruyoruz ama vize yüzünden Rusya'ya gidemiyoruz. İlişkilerimizin daha ileriye taşınması için Türkiye'ye vize muafiyetinin getirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Aytmatov, Rus ve Türk milletlerini birleştiriyor"

Russia Today TV Kanalı Temsilcisi Anna Belikova ise kültürün, ekonomi ve siyaset alandaki iş birliğinin gelişmesinde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Kazakistan'da doğduğunu söyleyen Belikova, kendisinin Türk dünyasına ait olduğunu dile getirdi.

Rus ve Türk kültürlerinin ortak noktaları olduğuna işaret eden Belikova, "Birçok Türkçe kelime zamanında Rusçaya geçmiş ve günümüzde de kullanılmaktadır. Hazine kelimesinden türemiş 'kazna', 'minaret' gibi sözcükler var. Bu tür ortak noktalarımızı ön plana çıkartmalıyız." diye konuştu.

Belikova, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un dünya edebiyatına büyük bir miras bıraktığını belirterek, "Aytmatov, Rus ve Türk milletlerini hatta bütün dünyayı birleştiren bir yazardır." dedi.

Emekli Büyükelçi İgor Melikhov da Aymatov'un Kırgız tarih, kültür, gelenek ve psikolojisini dünyaya tanıttığını ve toplumlar arası diyalogu teşvik ettiğini söyledi.

Aytmatov'un eserlerinin temelinde sevgi, hümanizm, adalet ve vatanseverlik olduğunu söyleyen Melikhov, yazarın sadece Türk dünyasında değil Rusya'da da sevildiğini kaydetti.

Rus Kültür Bakanlığı Miras Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Evgeny Bakhrevsky de Türkiye-Rusya kültürel ilişkilerini, "Kültür, ülkeler arasındaki güveni oluşturuyor. Değişken bir dünyada milli kimliklerimizi korumalıyız." sözleriyle değerlendirdi.