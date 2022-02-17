Rüşvet skandalına adı karışan Semih Şahin, Disiplin Kurulu'na sevk edildi

17 Şubat 2022 Perşembe 21:54 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 21:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, skandalların ardından yaptıkları kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in; 'parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları' nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildiğini duyurdu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suç üstü yakalandı.