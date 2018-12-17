Rüşvetçi polis tanıdık çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geçen hafta aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ni baskın yaparak H.Y. ve M.D adlı iki polisi gözaltına aldı. İddiaya göre bu iki polis, gözaltına aldıkları iki kardeşi 1 milyon TL rüşvet karşılığında serbest bırakmışlardı. Bir süre sonra tekrar aynı kardeşlerden para isteyen iki polis memuru yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklanan polislerden birinin kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olayda da yer aldığı ortaya çıktı.

KADINI DARP ETTİLER

17 Temmuz 2011 yılında Karabağlar’daki müzikhollere yönelik denetimde, kimliği olmadığı gerekçesiyle eşinin yanından alınarak polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz, polis merkezinde 3 polis memuru tarafından darp edilmişti. O güne ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıkmıştı. Cengiz’in şikayeti üzerine 3 polis de kendilerine mukavemette bulunduğu için Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

DARPTAN 15 AY HAPİS YATTI

Yargılama sonrasında mahkeme 2015’te kararını açıklayarak, Cengiz’i, “polise hakaret ettiği” iddiasıyla 442 gün hapis cezasına mahkum etmiş daha sonra da bu cezayı günlüğü 20 TL’den 8 bin 840 TL adli para cezasına çevirmişti. Mahkeme, işkence suçundan yargılanan polisler B.S ve H.Y’yi de, Cengiz’i dövmelerini “basit yaralama” kapsamında görmüştü. Sanıklara verilen cezadan iyi hal indirimi yapan mahkeme sonuç olarak iki polisi, 1 yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum etmişti.