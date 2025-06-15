Rüşveti al iskanı ver! İmamoğlu'nun kirli ağı resmen belgelendi

Beylikdüzü'ndeki West Side projesinden iskan karşılığı rüşvet olarak 4 daire alındığı, MASAK incelemesiyle de ortaya konuldu. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na devredilen 4 daire için banka üzerinden şirkete sembolik olarak iki parça halinde "1 milyon 97 bin 940 TL" ve "703 bin 100 TL" gönderildi. Bu meblağın daha sonra baba İmamoğlu tarafından nakit olarak geri alındığı tespit edildi.

MASAK İNCELEMESİYLE DOĞRULANDI

Beylikdüzü'ndeki inşaat projesinin ruhsatı karşılığında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Büyükçekmece'de göl manzaralı villa vermek zorunda kaldığını ve aldığı ödemeleri bankadan çekerek İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a geri verdiğini anlatan Müteahhit Adem Kameroğlu'nun itirafları MASAK incelemesiyle doğrulandı.

İTİRAFLARLA UYUMLU ÇIKTI

Savcılığın talebi üzerine MASAK tarafından İmamoğlu'na ait SSB İnşaat ile Kameroğlu İnşaat arasındaki hesap hareketlerine yönelik yapılan incelemelerde, SSB İnşaat tarafından Kameroğlu İnşaat'a villa alımı açıklamalarıyla yapılan 100 biner liralık toplam 12 ayrı ödemenin, Kameroğlu'nun itiraflarıyla uyumlu olarak aynı tarihlerde bankadan nakit olarak çekildiği tespit edildi.

MASAK DEĞERLENDİRDİ

MASAK uzmanları tarafından yapılan değerlendirmede, "Adem Kameroğlu'nun ifadesinin teyidi kapsamında SSB İnşaat'tan gelen tutarların nakit çekilip çekilmediği kontrol edilmiş olup, tarafımızca Adem Kameroğlu'nun ifadesinde belirttiği hususların "gerçek olduğu" yönünde kuvvetli şüpheye ulaşılmıştır." denildi.

RÜŞVETİ İTİRAF ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olan Müteahhit Âdem Kameroğlu'nun savcılığa verdiği ifadesinde, 2016 yılında Beylikdüzü'nde yapımına başladığı Metro Home konut projesinin ruhsatı karşılığında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden Büyükçekmece'deki Ihlamur Evleri projesinden bir adet villa aldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun inşaat hâlindeyken villayı görmeye geldiklerini ve iç dekorasyonuna kadar her şeyi kendisine yaptırdıklarını belirten Kameroğlu, söz konusu villayı İmamoğlu'na ait SSB İnşaat isimli firmaya devrettiğini ifade etmişti.

Âdem Kameroğlu ifadesinde, "İnşaat ruhsatı karşılığında rüşvet olarak Ekrem İmamoğlu'na devrettiği göl manzaralı villa için SSB İnşaat tarafından parça parça yaklaşık 1 milyon 500 bin TL'lik göstermelik ödeme yapıldığını, yapılan ödemelerin her seferinde bankadan nakit olarak çekilip İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a teslim ettiğini" eklemişti. Adem Kameroğlu'nun ciddi itirafları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'a yazı yazarak söz konusu villanın devir sürecinin incelenmesini ve SSB İnşaat tarafından Kameroğlu İnşaat'a yapılan ödemelerin aynı tarihlerde bankadan nakit olarak çekilip çekilmediğinin raporlanmasını istedi.

12 AYRI ÖDEME TESPİT EDİLDİ

MASAK tarafından yapılan incelemede, Adem Kameroğlu'nun ifadesi ile uyumlu olarak ilgili tarihlerde SSB İnşaat hesaplarından Kameroğlu İnşaat hesaplarına toplam 12 ayrı ödemede toplam 1 milyon 200 bin TL para gönderildiği tespit edildi.

Yapılan ödemelerin tespitinin yanı sıra savcılığı sorduğu ikinci soruya yönelik MASAK'ın yaptığı incelemede, söz konusu ödemelerin Adem Kameroğlu'nun ifade ettiği gibi aynı tarihlerde banka hesaplarına geçmesinin hemen ardından bankadan nakit olarak çekildiği saptandı.

Tespitleri rapor haline getirip savcılığa gönderen MASAK uzmanları tarafından yapılan değerlendirmede, "Âdem Kameroğlu'nun ifadesinin teyidi kapsamında SSB İnşaat'tan gelen tutarların nakit çekilip çekilmediği kontrol edilmiş olup tarafımızca Âdem Kameroğlu'nun ifadesinde belirttiği hususların "gerçek olduğu" yönünde kuvvetli şüpheye ulaşılmıştır." denildi.

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