Rusya: 6 ay içinde çıkıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den altı ay içinde çekileceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den altı ay içinde çekileceğini açıkladı.
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