Rusya: ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli
Rusya'dan yapılan açıklamada 'ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli' denildi.
Rusya'dan yapılan açıklamada 'ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli' denildi.
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