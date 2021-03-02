Rusya, ABD'nin olası yaptırımlarına karşılık verecek

AA 02 Mart 2021 Salı 15:13 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 15:14

Lavrov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, başkent Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Rusya'ya yönelik olası yaptırımlarını değerlendiren Lavrov, ABD'nin ülkesine karşı tek taraflı ve "gayrimeşru" yaptırım uyguladığını söyledi.

Lavrov, "Amerikalı meslektaşlarımız ve onlardan örnek alan Avrupa Birliği, her zaman sebepsiz yaptırım uyguluyor." dedi.

ABD'nin olası yaptırımlarına karşılık vereceklerini kaydeden Lavrov, "Kesinlikle tepki vereceğiz. Diplomasi kurallarını kimse iptal etmedi. Diplomasi kurallarından biri de mütekabiliyettir." ifadelerini kullandı.

Afganistan meselesine de değinen Lavrov, bu meselenin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusuna ilişkin ise Rus yapımı "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısının Özbekistan'da üretiminin bir an önce başlatılmasının önemini vurguladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov da ülkesinde temmuz ayında Orta ve Güney Asya bölgeleri arasında bağlarının güçlendirilmesini hedefleyen bir konferans düzenleneceğini söyledi.

Kamilov, bu konferansa Afganistan'ın da katılması umudunu dile getirerek, "Bu, Afganistan ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve Afganistan'ın bölgedeki ekonomik süreçlere katılmasına yardımcı olacak ve bölgedeki barış ve istikrarı sağlayacak." ifadelerini kullandı.