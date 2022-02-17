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Rusya, ABD'nin suçlamalarını reddetti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD'nin, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmak için bahaneler üreteceği yönündeki suçlamalarını reddederek, Batılı ülkelerin 'asılsız iddialarla' Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) 'sirke' çevirmemeleri gerektiğini söyledi.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 21:05 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 21:05
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Verşinin, BMGK'de yaptığı konuşmada, Batılı ülkeleri "spekülasyon yapmakla" suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı için sahte terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da drone saldırısı gibi bahaneler üreteceği suçlamalarının "üzücü" olduğunu belirten Verşinin, Batılı ülkelerin "asılsız iddialarla" BMGK'yi "sirke" çevirdiğini ve kendilerini "utanç durumuna düşürdüğünü" vurguladı.

Öte yandan Verşinin, Ukrayna ordusunu da ülkenin doğusundaki etnik Rusları hedef almakla suçladı.

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