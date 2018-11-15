Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rusya: ABD’ye 3 tanker sıvılaştırılmış gaz gönderdik

Rus doğalgazını aldığı için Avrupa ülkelerini 'Rusya’yı beslemekle' suçlayan ABD’nin, Rusya’dan sıvılaştırılmış gaz aldığı ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Washington yönünden gelen tüm olumsuz yorumlara rağmen Rus sıvılaştırılmış doğalgazı ABD'ye gidiyor. Sadece son zamanlarda Yamal SPG yatağından çıkarılan sıvılaştırılmış gaz dolu en az 3 tanker, Amerikan kıyılarına ulaşmış durumda".
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzelenen NATO Zirvesi sırasında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte Rus gazı yüzünden ABD Başkanı Donald Trump ile tartıştığını anlatmıştı. Trump, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerini Moskova'dan doğalgaz alarak ‘Rusya'yı beslemek' ile suçlamıştı.
 
(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk edebiyatı eserleri yabancı okuyucuyla buluştu

Türk edebiyatı eserleri yabancı okuyucuyla buluştu

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA