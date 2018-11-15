Rusya: ABD’ye 3 tanker sıvılaştırılmış gaz gönderdik

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Washington yönünden gelen tüm olumsuz yorumlara rağmen Rus sıvılaştırılmış doğalgazı ABD'ye gidiyor. Sadece son zamanlarda Yamal SPG yatağından çıkarılan sıvılaştırılmış gaz dolu en az 3 tanker, Amerikan kıyılarına ulaşmış durumda".

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzelenen NATO Zirvesi sırasında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte Rus gazı yüzünden ABD Başkanı Donald Trump ile tartıştığını anlatmıştı. Trump, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerini Moskova'dan doğalgaz alarak ‘Rusya'yı beslemek' ile suçlamıştı.

(Sputnik)