Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, doğal gazla ilgili yükümlülüklerini daima yerine getiriyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Rusya, doğal gazla ilgili hem fiyat hem de hacim bakımından Türkiye için yükümlülüklerini daima yerine getiriyor.” dedi.
- AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya, doğal gazla ilgili hem fiyat hem de hacim bakımından Türkiye için yükümlülüklerini daima yerine getiriyor.” dedi.
Putin, "İdlib’te Soçi mutabakatı çerçevesinde bir ilerleme kesinlikle söz konusu” şeklinde konuştu.
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