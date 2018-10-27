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Rusya Devlet Başkanı Putin: Suriye'de çözüm ancak diplomasi yoluyla mümkün olabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Suriye'de çözüm ancak diplomasi yoluyla mümkün olabilir.' dedi.

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Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'de çözüm ancak diplomasi yoluyla mümkün olabilir." dedi.
 
Putin Suriye konusunda uluslararası toplumun el ele çaba sarfetmesi gerektiğini söyledi.
 

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