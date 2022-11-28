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Rusya Devlet Başkanı Putin: Uluslararası ticaret krizde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ticarette yeni pazarlara yöneldiklerini belirterek, “Uluslararası ticaret krizde. Rusya, ithalat ve ihracatını yeni pazarlara yönlendirmek için geniş çaplı tedbirler uyguluyor.” dedi.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Putin: Uluslararası ticaret krizde
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Putin, Moskova'da resmi temaslarda bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya'nın Orenburg şehrinde gerçekleştirilen Rusya-Kazakistan bölgesel forumuna çevrim içi olarak katıldı.

Rusya'nın, Kazakistan ekonomisine en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğuna işaret eden Putin, "Kazakistan'daki yatırımlarımız yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı. Ülke ekonomisindeki tüm kilit alanlarda 30'dan fazla ortak yatırım projemiz gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Vladimir Putin, Kazakistan ile özellikle ortak nakliyat ve lojistik altyapısı geliştirmeye yönelik adımları ele aldıklarını vurgulayarak, "Ayrıca ticareti ve yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına ilgi gösteriyoruz. Bu özellikle günümüzde önemli. Uluslararası ticaret krizde. Rusya, ithalat ve ihracatını yeni pazarlara yönlendirmek için geniş çaplı tedbirler uyguluyor." dedi.

Putin ve Tokayev, forumdaki konuşmalarının ardından Kremlin Sarayı'nda ikili görüşmelere başladı.

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