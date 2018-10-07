Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin: Rusya ve Türkiye demokratik prensipleri savunmak üzere güçlerini birleştirmeli

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Antalya'da 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı öncesinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la bir araya geldi.

YILDIRIM: AKPM RADİKALLERİN YUVASI!

AKPM için ‘radikallerin yuvası' nitelemesinde bulunan Yıldırım, "Ne yazık ki doğru önerilere yanıt vermiyorlar, dünya ve bölgesel gerçeklikten kopmuş durumdalar" diye konuştu.

VOLODİN: GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ

Volodin ise, ulusal heyetlerin haklarının çiğnenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa Konseyi'ne dahil olan ülkelerin eşit haklara sahip oldukları ve eşit oldukları anlaşılmalı" açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi'ne üye olan 47 ülkenin tümünü içeren Parlamenter Meclisi'nde ‘ulusal heyeti oy hakkından yoksun bırakan kararın mümkün olduğunu' söyleyen Volodin, şöyle devam etti:

"Katıldığımız parlamenter yapıların demokrasi prensiplerinin, ulusal heyetlerin haklarının savunulması konusunda ortak tutum alabilmek için çabalarımızı ve güçlerimizi birleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

VOLODİN YILDIRIM'I MOSKOVA'YA DAVET ETTİ

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı çerçevesinde Rusya ve Türkiye arasında üst düzey parlamentolar arası komisyonunun kurulması ile ilgili niyet protokolünün imzalanmasını önererek, böyle bir protokolün tarafların ‘ortak heyet kurmasını' sağlayacağını söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı yılsonuna kadar Moskova'yı ziyaret etmeye davet eden Volodin, şöyle konuştu:

"Yapacağınız resmi ziyaret çerçevesinde (üst düzey parlamentolar arası heyetin çalışmalarıyla ilgili) bu anlaşmayı imzalamayı öneriyorum. Böylelikle parlamenterlerimiz arasındaki ilişkilerin inşa edilmesi yönünde ciddi bir adım atılmış olacak."

"ERDOĞAN VE PUTİN'İN ORTAK ÇALIŞMALARINI ÖRNEK ALMALIYIZ"

Rusya ve Türkiye'nin parlamentolar arası ilişkilerinin daha dinamik bir şekilde gelişmesi gerektiğine dikkat çeken Volodin, iki ülke lideri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak çalışmalarının örnek alınması gerektiğini vurguladı.

(Sputnik)