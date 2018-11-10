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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Türkiye’yle vize için görüşmeler aralıksız devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ile Türkiye’nin vize rejiminin serbestleştirilmesi konusunda aralıksız diyalog halinde olduğunu belirtti.

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Rus medyasına konuşan Gruşko, "Görüşmeler oldukça enerjik ilerliyor. Mevcut vize rejiminin serbestleştirilmesi konusunda konsolosluk hizmetleri arasında aralıksız diyalog yürütüyoruz. Söz konusu olan, belirli pasaport kategorilerinin sahipleri için vize muafiyeti" dedi.
 
Geçtiğimiz günlerde vize konusunun ele alındığı yeni görüşmenin gerçekleştirildiğini bildiren Gruşko, "Bu konuda mutabakat sağlandığında ilgili anlaşma biçiminde işlem yapılacaktır" diye ekledi.
 
(Sputnik)

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