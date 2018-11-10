Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Türkiye’yle vize için görüşmeler aralıksız devam ediyor Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ile Türkiye’nin vize rejiminin serbestleştirilmesi konusunda aralıksız diyalog halinde olduğunu belirtti.