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Rusya: ABD'den açıklama bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nükleer anlaşmadan çekilmeyi planlayan ABD'den açıklama beklediklerini duyurdu.

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Moskova'dan Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararına bir tepki daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer anlaşmadan çekilmeyi planlayan ABD'den açıklama beklediklerini duyurdu.
 
Cumartesi günü açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte  imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini duyurmuştu. "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik  ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı  feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
 
"Duygusal patlamalarla" böyle kararlar alınmaması gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Stratejik istikrarın korunması için, uluslararası güvenlik ve nükleer  silahlar alanında güvenlik için önemli bir konuda Rusya’nın taviz vermesi için  şantaj yöntemleri ile devam eden girişimleri kınıyoruz" diye konuşmuştu.
 
Dün konuşan Ryabkov, Washington'daki bazı güçlerin ülke yönetimini anlaşmadan  resmi olarak ayrılmaya dair bir karara götürmek için bastırdığını belirterek, “Bu  çok tehlikeli bir adım olurdu" demişti.
 
Ryabkov, Moskova’ya resmi temaslarda bulunmak üzere gelecek ABD  Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan bu hususta somut bilgiler duymayı  umduklarını söylemişti.
 
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması
 
ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı  amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da  imzalanmıştı.
 
Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan  güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı  sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.
 
(Hürriyet)

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