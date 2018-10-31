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Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında patlama meydana geldi

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Arhangelsk kentinde bulunan merkez binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

  • DHA
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Acil servislerden yapılan açıklamada, "Yaralı tıbbi müdahale sırasında yaşamını yitirdi. Bu kişinin FSB yetkilisi olmadığı kesinleşti, kimliği belirleniyor" denildi.
 
Bölge Valisi İgor Orlov, olay yerinde çalışmaların başladığını belirterek, "Şu anda gerekli çalışmalar yürütülüyor. Olay yerinde araştırmalar yapılıyor. Bu dakikalar önce gerçekleşti, aceleci sonuçlar çıkarmamız imkansız ve kabul edilemez" dedi.
 
FSB Yönetim Binası Arhangelsk kentinin merkezinde drama ve tiyatrosu ve büyük AVM’lerin yakınında Troitskiy Prospekt’te bulunuyor.

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