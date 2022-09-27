Rusya, Gürcistan sınırına açacak! ''Durum oldukça gergin''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından bu karara uymayan binlerce Rus, ülkeyi terk etmeye başladı. Kazakistan, Gürcistan ve baltık ülkeleri üzerinden diğer ülkelere geçiş yapan Ruslar hakkında şu ana kadar henüz bir önlem alınmadı. Rusya ise, ülkeden ayrılanlar için diğer ülkelerden iade talebinde bulunulmayacağını açıkladı.

"DURUM OLDUKÇA GERGİN"

Rusya'nın Gürcistan sınırındaki Lars Sınır Kapısında günde 10 binden fazla kişinin geçişiyle oluşan yoğunluk nedeniyle güvenlik tedbirleri de artırılıyor. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teslim olmak istemeyenlerin tespiti için Lars Sınır Kapısına askerlik şubesi açılacağı belirtilerek, "Alınan önlemlere rağmen durum oldukça gergin. Vatandaşların yaya olarak sınırı geçmelerine izin verildi. Yol güvenliği ve asayiş bakımından bir dizi ek önlemler getirildi. Ayrıca sınır kapısına yakın bir zamanda askerlik kayıt ve seferberlik ofisi açılacak" denildi.

"ŞU AŞAMADA BİR TEHDİT GÖRMÜYORUZ"

Rusya-Gürcistan sınırında yaşanan yoğunlukla ilgili açıklama yapan ve kendilerinin de bu duruma ilişkin önlemler aldığını söyleyen Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, "Sınır geçişlerinde her zamanki gibi vatandaşların hangi amaçlarla geldiklerine dair sıkı denetimlerimiz mevcut. Bugün daha sıkı ve katı önlemlerimiz var. Şu aşamada bir tehdit görmüyoruz" dedi. Bakan ayrıca, Rusya'dan ayrılanlar için önlem alınıp alınmayacağı sorusuna, "Bu Rusların iç meselesi" yanıtını verdi.