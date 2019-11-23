Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 10'uncu kara devriyesini tamamladı
Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 10'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.
Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.