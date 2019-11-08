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Son dakika... Rusya ile 3. kara devriyesi başladı

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.

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Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

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