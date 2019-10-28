Rusya ile Güvenli Bölge çalışmalarında birinci gün tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı.
Görüşmelere yarın devam edilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.