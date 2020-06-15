15 Haziran 2020 Pazartesi 13:26 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenledi.. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İkili ilişkilerimizi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Terörle mücadele dahil güvenlik konularını ele aldık.

Suriye'ye kalıcı istikrarı getirmek için adım atmamız lazım.

İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara karşıyız.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklamalarından satır başları:

Salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.



Türkiye, ABD'nin ambargosuna karşı bizim yanımızda oldu.

İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışı bu ayın sonunda başlayacak.

Libya konusunda İran ve Türkiye aynı bakış açısına sahip.

SORU-CEVAP

(Rus heyetle görüşmenin ertelenmesi) Rusya ile daha önce de Libya'da ateşkes için birlikte çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz.

Rusya ile temel prensipler konusunda hiçbir görüş ayrılığımız yok ancak ateşkesin kalıcı olması ve sonrası için görüşmelere teknik düzeyde devam edilmesinin daha faydalı olacağına karar verdik.



Ateşkesin kalıcı olması için teknik görüşmelere devam etme kararı verdik.

'Masa sallandı' gibi bir durum söz konusu değil. Kriz çıktı diye ertelendi değerlendirmesi doğru değil.