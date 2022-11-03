Rusya İngiltere'yi protesto etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığının Karadeniz Filosu'na 29 Ekim'de yapılan "terör saldırısına İngiltere'nin katıldığı" yönündeki raporlarıyla bağlantılı olarak İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, İngiliz Büyükelçi'ye Rus tarafının protestosunun iletildiği hatırlatılarak "İngiliz askeri uzmanlarının denizde sabotaj operasyonları yürütmek de dahil olmak üzere, Ukrayna özel harekat kuvvetleri birliklerinin eğitimi ve teçhizat tedarikine aktif katılımı şiddetle protesto edildi." ifadesi kullanıldı.

İngilizlerin eylemlerinin, gerilimin tırmanması tehdidi taşıdığı ve öngörülemeyen tehlikeli sonuçlara yol açabileceğinin vurgulandığı açıklamada, bu tür "düşmanca provokasyonların" kabul edilemez olduğu ve derhal durdurulmasının talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Çatışmaya doğrudan katılarak bu tür saldırganlık eylemleri devam ederse bunların feci sonuçlarının ve devletlerimiz arasındaki ilişkilerde artan gerilimin tüm sorumluluğu, tamamen İngiliz tarafına ait olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İngiltere ile Ukrayna arasında deniz kuvvetleri alanındaki iş birliğine dikkat çekilen açıklamada, özellikle Karadeniz'de ve kıyı şehirleri Odessa, Mıkolayiv ve Oçakov'da İngiliz uzmanların Ukrayna askerlerine su altı dalış ile nesnelerin patlatılması ve insansız su altı araçları eğitimleri verdiği aktarıldı.