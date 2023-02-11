Rusya, Kahramanmaraş'ta kurdu: Talimatı Putin verdi

Rusya, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Müşaviri Daniil Martınov, AA muhabirine, Rusya'nın AFAD ile birlikte çalıştığını söyledi.

Depremden hemen sonra bakanlıkta toplantı düzenlediklerini belirten Martınov, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla hazırlıkları tamamlayıp 24 saat içerisinde büyük bir kurtarma grubu oluşturduklarını ve Türkiye'ye ulaştıklarını ifade etti.

Kurtarma ekibinin son teknolojik aletlerle donatıldığını ve eğitimli köpekler getirdiklerini anlatan Martınov, "Biz depremzedelere daha iyi müdahale etmek için sağlık malzemesi de getirdik. Burada kurduğumuz sistemle insanlara daha iyi müdahale edebilelim diye en iyi teknolojiyi bu alana getirdik. İnsanlara yardımcı olmak için ilaçlar, ekipmanlar ve gerekli olacak her şeyi getirdik buraya kurduk." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki manzaranın kendisini çok üzdüğünü dile getiren Martınov, enkaz altında kalan kişilerin ailelerini görünce kalbinin parçalandığını söyledi.

Martınov, kurtardıkları ve tedavi ettikleri insanlarla birlikte umutlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Temennim o ki enkazdaki herkes sevdiğine canlı kavuşsun. Biz buraya dost bir ülke olarak geldik. Dost eli uzatmak için geldik. Elimizden geldiğince her türlü yardımı yapmak için buradayız. Bu dostluğu pekiştirmek için yardımlarımızı devam ettireceğiz. 100 kişi geldik hem ekipman hem de doktorlar var hem de köpek eğiticileri var. Sadece 50 tıp uzmanımız var, ameliyat yapabilecek kapasitede. Ayrıca Beyaz Rusya ve Kırgızistan bizimle koordine içinde çalışıyor. Türk kurtarma ekibiyle yakın çalışıyoruz, sık sık görüşüyoruz. Gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Sadece bir dil var o da kurtarma dili. Şimdiye kadar 200 kişiye müdahale ettik, bunların çoğu çocuklardan oluşuyor. Ayrıca psikolojik yardım da yapıyoruz."