Rusya, Kh-35UEh gemisavar füzesini Pasifik Okyanusu’nda Su-34 uçağından ateşledi Denemelerde sekiz füze ateşlendi ve gemi gruplarına taarruz da dâhil olmak üzere farklı senaryolar simüle edildi. Mühimmatın Su-34’e entegrasyon çalışmalarına 2017 yılında başlanmıştı.