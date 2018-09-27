Rusya, Kh-35UEh gemisavar füzesini Pasifik Okyanusu’nda Su-34 uçağından ateşledi
Denemelerde sekiz füze ateşlendi ve gemi gruplarına taarruz da dâhil olmak üzere farklı senaryolar simüle edildi. Mühimmatın Su-34’e entegrasyon çalışmalarına 2017 yılında başlanmıştı.
Bu denemelerle Rusya uçak gemisine konuşlandırdığı uzun menzilli uçaklarının su üstü platformlarına karşı etkinliğini Pasifik Okyanus’unda sergilemiş oldu.
Füze, MiG-29, Su-17, Su-24, Su-25, Su-27, Tu-142M gibi uçakların yanı sıra Kamov 27, 28, 29 ve 52K helikopterlerinden de ateşlenebiliyor. Aktif güdümlü füze, 130 kilometre menzilde etkili olabiliyor ve 145 kilogram yüksek infilaklı harp başlığı taşıyor. Füzenin 5 bin tonluk gemileri imha edebileceği belirtiliyor.
(C4Defence)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.