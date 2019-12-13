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Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası faizi bu yıl beşinci defa düşürerek yüzde 6,25 seviyesine çekti.

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Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 6,25'e çekildiği bildirildi.
 
Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinde büyümenin üçüncü çeyrekte arttığı, ancak ekonomideki istikrara yönelik ilave değerlendirmelerin yapılması gerektiği ve küresel ekonomideki risklerin devam ettiği vurgulandı.
 
Rusya'da yıl sonu enflasyon oranına ilişkin tahminin yüzde 3,2 ila 3,7’den yüzde 2,9 ila 3,2’ye çekildiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
 
Açıklamada, ileri ki toplantılarda faiz indirimine devam edilmesinin planlandığı ve 2020’nin ilk yarısında, uygulanan sıkı mali politikasından da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçilmesinin planlandığı belirtildi.
 
Banka, 2019’da Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,8 ila 1,3 seviyesinde tutarken, sermaye çıkışı tahminini ise 37 milyar dolardan 40 milyar dolara yükseltti.
 
Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, Mart 2014'te yüzde 7 seviyesindeki politika faizi Aralık 2014'te yüzde 17 seviyesine kadar yükseltilmişti.
 
2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, ekim ayında politika faizini yüzde 6,5’e kadar düşürmüştü.

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